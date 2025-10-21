An den Coca-Cola-Standorten in Urbach und Deizisau sind die Beschäftigten an diesem Dienstag in einen eintägigen Warnstreik getreten. Sie kämpfen für mehr Lohn.
21.10.2025 - 11:30 Uhr
Bei Coca-Cola in Urbach (Rems-Murr-Kreis) und in Deizisau (Landkreis Esslingen) stehen an diesem Dienstag die Zeichen auf Streik. Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) hat die Beschäftigten (120 in Urbach und 320 in Deizisau) dazu aufgerufen, ab 6 Uhr die Arbeit niederzulegen. Der Warnstreik, mit dem die Beschäftigten um mehr Lohn kämpfen, dauert laut einer Mitteilung der NGG den gesamten Dienstag an.