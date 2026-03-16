Die Betreiber des Hauptstadtflughafens BER stellen am Mittwoch den Passagier-Flugbetrieb vollständig ein. Grund ist ein Warnstreik der Gewerkschaft Verdi.
Infolge eines Warnstreiks der Gewerkschaft Verdi stellen die Betreiber des Hauptstadtflughafens BER den Passagier-Flugbetrieb am Mittwoch vollständig ein. „Am Mittwoch, den 18. März 2026, sind keine regulären Passagierflüge am Flughafen Berlin Brandenburg möglich“, teilte die Flughafengesellschaft Berlin-Brandenburg (FBB) mit. Betroffen seien 445 Abflüge und Landungen mit etwa 57.000 Passagieren,