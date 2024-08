Auf digitalen Anzeigen kann die Stuttgarter Feuerwehr fortan direkt Meldungen analog zu den Warn-Apps einspielen.

Christine Bilger 20.08.2024 - 16:11 Uhr

Das gelbe Dreieck zieht am Dienstagvormittag die Blicke der Vorbeigehenden an. Denn dazu steht auch noch „Warnmeldung“ auf der Litfaßsäule nahe dem Pusteblumenbrunnen an der Königstraße. Noch ist aber nichts passiert: Es ist erst die Ankündigung einer neuen Möglichkeit, die Bürgerinnen und Bürger im Notfall warnen zu können. Die sogenannten digitalen Stadtinformationsanlagen – rund 300 an der Zahl in ganz Stuttgart – können nun direkt von der Feuerwehr bespielt werden – zusätzlich zu den bestehenden Möglichkeiten über Medien, Warn-Apps und Cell Broadcast auf dem Handy.