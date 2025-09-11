Hier erfahren Sie, wann der Probealarm zum Warntag 2025 losgeht und wann er endet. Das ist der Zeitplan für heute.
11.09.2025 - 07:17 Uhr
Am heutigen Donnerstag um 11 Uhr findet zum fünften Mal der bundesweite Warntag statt. Bund, Länder und Kommunen testen an diesem Tag ihre Warnsysteme für Krisen- und Katastrophenfälle. Millionen Menschen in Deutschland werden dadurch mit einer Probewarnung erreicht – über Radio, Fernsehen, Warn-Apps, digitale Anzeigetafeln und vor allem über Cell Broadcast direkt auf dem Handy.