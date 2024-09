Was bedeutet der Alarm um 11 Uhr?

Punkt 11 Uhr geht in Deutschland der Alarm los. Sirenen, Handys und Radios warnen die Bevölkerung. Was steckt dahinter?

Lukas Böhl 12.09.2024 - 10:45 Uhr

Am 12. September 2024 wird in Deutschland der jährliche Bundesweite Warntag abgehalten. Dieser Tag dient dazu, die Warnsysteme im ganzen Land zu testen und die Bevölkerung auf die Abläufe im Falle einer echten Gefahrensituation vorzubereiten. Um Punkt 11 Uhr wird eine Probewarnung ausgelöst, die über eine Vielzahl an Kanälen verbreitet wird.