Wann ist Warntag in Baden-Württemberg?

In einigen Bundesländern wird am 13. März ein eigener Warntag durchgeführt. Doch wie sieht es in Baden-Württemberg aus?

Lukas Böhl 12.03.2025 - 08:48 Uhr

Während in Bundesländern wie Bayern, Hessen, Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen am 13. März ein landesweiter Warntag durchgeführt wird, bleiben die Sirenen und Smartphones in Baden-Württemberg stumm.