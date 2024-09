Klingelt das Handy auch im Flugmodus am Warntag? Erfahren Sie hier, ob Sie die Warnung erhalten und was Sie beachten sollten!

Lukas Böhl 12.09.2024 - 07:06 Uhr

Am 12. September 2024 ist es wieder soweit: Der Bundesweite Warntag steht an, und viele Menschen fragen sich, wie die verschiedenen Warnsysteme funktionieren – insbesondere das Warnsystem per Cell Broadcast, das Warnungen direkt auf Smartphones sendet. Eine häufig gestellte Frage lautet: Wird mein Handy auch im Flugmodus alarmiert?