Erfahren Sie, wie Sie den Probealarm am Warntag auf Ihrem iPhone ausschalten und was Sie dabei beachten sollten.

Heute um 11 Uhr wird der bundesweite Warntag stattfinden, bei dem auch über Cell Broadcast Probewarnungen auf Smartphones versendet werden – darunter auch auf iPhones. Wenn Sie diese Warnmeldungen jedoch nicht erhalten möchten, können Sie den Probealarm auf Ihrem iPhone deaktivieren. Hier erfahren Sie, wie das geht.

Warnmeldungen auf iPhone ausschalten

Wenn Sie die Probewarnung am Warntag auf Ihrem iPhone deaktivieren möchten, können Sie dies in den Einstellungen tun. Folgen Sie diesen Schritten:

Öffnen Sie die Einstellungen-App auf Ihrem iPhone. Scrollen Sie nach unten und wählen Sie den Punkt "Mitteilungen". Scrollen Sie bis ans Ende der Seite zu den offiziellen Warnmeldungen. Hier können Sie die verschiedenen Arten von Warnungen wie Notfallwarnungen, öffentliche Sicherheitshinweise und AMBER-Alerts aktivieren oder deaktivieren.

Beachten Sie, dass in einigen Ländern bestimmte Warnmeldungen nicht deaktiviert werden können. Dies betrifft zum Beispiel lebensbedrohliche Warnungen, die von staatlichen Stellen ausgegeben werden.

Was sind offizielle Warnmeldungen?

Offizielle Warnmeldungen auf dem iPhone umfassen eine Vielzahl von Benachrichtigungen, die in Notfällen verschickt werden. Dazu gehören:

Warnungen von staatlichen Behörden bei Bedrohungen für die Sicherheit,

extreme Wetterwarnungen,

AMBER-Alerts für vermisste Kinder (in den USA),

und öffentliche Sicherheitshinweise.

Diese Meldungen werden über das Mobilfunknetz gesendet und erscheinen direkt auf Ihrem iPhone, oft begleitet von einem lauten Alarmsignal.

Was passiert, wenn Sie die Warnungen deaktivieren?

Wenn Sie die offiziellen Warnmeldungen deaktivieren, wird Ihr iPhone am Warntag keine Probewarnung empfangen. Dies bedeutet, dass Sie weder das Alarmsignal hören noch die Benachrichtigung auf dem Bildschirm sehen werden.

Fazit: So schalten Sie den Probealarm ab

Falls Sie den Probealarm am Warntag nicht erhalten möchten, können Sie die Funktion einfach in den Einstellungen Ihres iPhones deaktivieren. So bleibt Ihr Gerät stumm, während die Warnsysteme getestet werden. Denken Sie aber daran, dass diese Funktion im Ernstfall wichtig sein kann – deaktivieren Sie sie daher nur, wenn Sie sicher sind, dass Sie die Warnung auf anderen Wegen erhalten.