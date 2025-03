Probealarm am 13. März

Am Donnerstag ist wieder Warntag in Deutschland – allerdings nicht in allen Bundesländern. Wann und wo gewarnt wird, lesen Sie hier.

Lukas Böhl 12.03.2025 - 07:51 Uhr

Am 13. März findet in Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz ein Warntag statt. Ziel des Probealarms ist es, mögliche Lücken im Notfallwarnsystem zu identifizieren. Der Test ist dieses Mal auf diese vier Bundesländer beschränkt – in den übrigen Bundesländern gibt es morgen keine Warnungen.