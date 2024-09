Warnung an Touristen

Wer derzeit auf Phuket Urlaub macht, sollte vorsichtig sein. An einem bekannten Strand wurden Dutzende gefährliche Quallen entdeckt. Markant sind ihre blaue Schwimmblase und lange Tentakel.

dpa 02.09.2024 - 07:55 Uhr

Bangkok - Quallen-Alarm auf Thailands beliebter Touristeninsel Phuket: Am bekannten Patong Beach an der Westküste seien am Wochenende Dutzende giftige "Bluebottles" angespült worden, berichtete die Zeitung "Bangkok Post" unter Berufung auf das örtliche Meeresforschungszentrum.