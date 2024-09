Der Rechnungshof ermittelt die finanziellen Folgen der Wahlrechtsreform: der mögliche starke Zuwachs an Abgeordneten und Mitarbeitern würde pro Periode bis zu 200 Millionen Euro kosten. Er rät dem Parlament, sich darauf rechtzeitig einzustellen.

Andreas Müller 05.09.2024 - 16:45 Uhr

In seinen fünf Jahren als Abgeordneter hat Stephen Brauer (53) rasch Profil gewonnen. Finanzen und Wissenschaft zählen zu den Schwerpunktthemen des Oberstudienrates aus Crailsheim, der in der Landtags-FDP den Wahlkreis Schwäbisch Hall vertritt. Bis zuletzt wirkte er engagiert und keineswegs amtsmüde. Doch im August kündigte Brauer überraschend an, bei der Wahl im Frühjahr 2026 nicht wieder zu kandidieren. Seine ungewöhnliche Begründung: „Die Änderung des Wahlrechts hat Auswirkungen, die ich mit meinem Gewissen nicht vereinbaren kann.“