Mit der „Weltuntergangsuhr“ bewerten Wissenschaftler seit Jahren, wie nah die Menschheit ihrer Ansicht nach dem Abgrund ist. Die derzeitige Lage bereitet ihnen große Sorgen.
Angesichts der instabilen Weltlage haben Wissenschaftler die Zeiger der „Weltuntergangsuhr“ erstmals auf 85 Sekunden vor Mitternacht gestellt und damit vor einer globalen Katastrophe gewarnt. Sorge bereiteten unter anderem aggressives Verhalten der Atommächte Russland, China und USA, die Klimakrise, Konflikte in der Ukraine und im Nahen Osten sowie mögliche Auswirkungen von Künstlicher Intelligenz, teilten die Forscherinnen und Forscher des „Bulletin of the Atomic Scientists“ in Washington mit.