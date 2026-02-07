Der Arbeitgeberverband BDA sieht in der geplanten Vermögensteuer der Linken eine Gefahr für Unternehmen. Warum auch Wissenschaftler zu Vorsicht raten.
07.02.2026 - 15:00 Uhr
Der Arbeitgeberverband BDA kritisiert die Vorschläge der Linkspartei zur Reaktivierung der Vermögensteuer. „Substanzsteuern wie Vermögens- oder Erbschaftsteuern greifen tief in das Betriebsvermögen und damit in die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Unternehmen ein“, sagte BDA-Hauptgeschäftsführer Steffen Kampeter dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).