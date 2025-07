Ein Blick in die offiziellen Unternehmensdaten verrät, wo Buffett den Rückzug angetreten hat.

Lukas Böhl 21.07.2025 - 08:27 Uhr

Warren Buffett, der CEO von Berkshire Hathaway, ist bekannt dafür, dass er nur selten Aktien verkauft. Doch ein Blick in die aktuellen Daten der US-Börsenaufsicht zeigt: Auch 2025 hat Buffett wieder in seinem Depot aufgeräumt. Wer nachvollziehen will, welche Aktien Buffett abgestoßen hat, muss sich mit einem zentralen Dokument beschäftigen: dem Formular 13F.