Die harte Grenzpolitik der neuen Bundesregierung belastet seit Wochen das Verhältnis zu Polen. Warschau kündigt nun ab dem 7. Juli eigene Kontrollen an.

red/dpa 01.07.2025 - 12:45 Uhr

Polen will vorübergehend Kontrollen an der Grenze zu Deutschland einführen. Eine entsprechende Anordnung trete ab kommendem Montag in Kraft, sagte Regierungschef Donald Tusk nach einer Kabinettssitzung in Warschau.