Wartesaal in Besigheim Kein Geld für die Miete – Stadt streicht Kulturverein die Mittel
Der Wartesaal im Bahnhof von Besigheim (Kreis Ludwigsburg) gilt als Kleinod des Kulturlebens. Die Stadt hat jetzt jedoch die Zuschüsse gestrichen.
Der Wartesaal im Bahnhof von Besigheim (Kreis Ludwigsburg) gilt als Kleinod des Kulturlebens. Die Stadt hat jetzt jedoch die Zuschüsse gestrichen.
Der Wartesaal am Besigheimer Bahnhof setzt kulturell Akzente. Nun hat der umtriebige Kulturverein ein Problem: Die Stadt streicht den Zuschuss für Miete und Heizung. Dem Verein fehlt das Geld – die Mitglieder wollen deshalb neue Wege gehen.