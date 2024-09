Ein 39-Jähriger soll am Sonntag mutmaßlich seine Stieftochter geschlagen und daraufhin betrunken und ohne Führerschein mit seinem Auto nach Hause gefahren sein. Die Polizei ermittelt nun gegen den Mann und bittet um Hinweise.

Nina Scheffel 02.09.2024 - 12:26 Uhr

Am Sonntag soll es nach einem Streit in Warthausen (Kreis Biberach) zu einer Trunkenheitsfahrt gekommen sein. Wie die Polizei mitteilte, kam es gegen 15.45 Uhr wohl zu einem Familienstreit auf dem Freibad-Parkplatz in der Birkenharder Straße in Warthausen. Eine 21-Jährige verständigte die Polizei, da sie wohl von ihrem 39-jährigen Stiefvater geschlagen wurde. Als die Streife eintraf konnte der 39-Jährige nicht mehr angetroffen werden. Den ersten Erkenntnissen zufolge soll er nach dem Streit ohne Führerschein mit dem Auto nach Hause gefahren sein.