Es bedeutete im jungen Kosmos das Ende des „Dunklen Zeitalters“: Heiße Strahlung ionisierte bereits 300 Millionen Jahre nach dem Urknall Wasserstoff. Nun rätseln Forscher über die Ursache.

Markus Brauer Rainer Kayser (dpa)/ 26.03.2025 - 19:37 Uhr

Es ist ein Blick in die Morgendämmerung des Kosmos: Mit dem Weltraumteleskop James Webb hat ein internationales Forschungsteam erstmals direkt beobachtet, wie eine junge Galaxie mit ihrer ultravioletten Strahlung das Wasserstoffgas in ihrer Umgebung ionisiert – also in Protonen und Elektronen zerlegt. Das geschah bereits 330 Millionen Jahre nach dem Urknall.