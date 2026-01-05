Krieg, Machtwechsel und Öl-Giganten unter Druck. Dennoch tut sich beim Ölpreis aktuell fast nichts. Die Hintergründe im Überblick.
05.01.2026 - 15:21 Uhr
Der Ölpreis gilt seit Jahrzehnten als sensibler Seismograf für Krisen, Kriege und politische Umbrüche. Umso auffälliger ist die aktuelle Lage. Trotz des Angriffs der USA in Venezuela und der Festnahme von Nicolás Maduro bleibt eine heftige Marktreaktion aus. Stattdessen bewegt sich der Ölpreis nur kaum. Die Gründe liegen weniger im akuten Ereignis als in den strukturellen Veränderungen des globalen Ölmarkts der letzten Jahre.