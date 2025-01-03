Wale werden wohl wesentlich älter als bislang vermutet. Das ergibt eine Studie. Bislang sei die Lebenserwartung systematisch unterschätzt worden – aus ganz konkreten Gründen.
11.06.2026 - 14:28 Uhr
Die Lebenserwartung vieler Wale wird einer Studie zufolge systematisch unterschätzt: Das berichtet ein internationales Forschungsteam im Fachblatt „Science Advances“. Demnach können etwa Südkapern, eine Art aus der Familie der Glattwale, mehr als 130 Jahre und möglicherweise auch 150 Jahre alt werden und nicht nur maximal 75, wie bisher vermutet.