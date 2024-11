Seit jeher ist der Mensch mit wechselnden Umweltbedingungen und Klimaveränderungen konfrontiert. Extreme Wetterereignisse brachten Zerstörung und Tod. Sie prägten sich in das Gedächtnis der Überlebenden ein und hinterließen sichtbare Spuren in Kunst, Wissenschaft und Alltagsleben.

Markus Brauer 28.11.2024 - 12:51 Uhr

Ob Kulturen im Laufe von Jahrtausenden erblühten oder vergingen, hing zum großen Teil davon ab, wie stark sich das Klima wandelte. Darauf weist eine neue Studie hin, in der ein Forscherteam des Helmholtz-Zentrums Hereon in Geesthacht (Schleswig-Holstein) und des Leibniz-Zentrum für Archäologie (LEIZA) in Mainz Klimadaten mit Zehntausenden von archäologischen Funden abgeglichen hat.