In vielen Städten haben die Weihnachtsmärkte bereits begonnen – doch eigentlich ist der Totensonntag der Stichtag für den Beginn alles Weihnachtlichen. Wieso eigentlich?

Rebecca Hanke 25.11.2024 - 16:32 Uhr

In diesem Jahr fällt die Adventszeit quasi perfekt in den Kalender. Denn sie ist unterschiedlich lang - und kann zwischen 22 und 28 Tagen variieren. Das liegt daran, dass der Beginn der Adventszeit nicht in jedem Jahr auf das gleiche Datum fällt. In diesem Jahr ist es der 1. Dezember.