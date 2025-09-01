Die DroneShield-Aktie bricht ein und das trotz Rekordzahlen und prall gefüllter Auftragsbücher. Was hinter dem überraschenden Kursrückgang steckt.
01.09.2025 - 11:08 Uhr
DroneShield, ein australisches Technologieunternehmen für Drohnenerkennung und -abwehr, hat im ersten Halbjahr 2025 Rekordzahlen vorgelegt: Das Unternehmen entwickelt spezialisierte Systeme, die mit Radar, Funkfrequenz-Analyse und Akustikerkennung unerwünschte Drohnen aufspüren und unschädlich machen. Ein wachsendes Geschäftsfeld angesichts steigender Sicherheitsanforderungen.