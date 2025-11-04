Bitcoin erlebt erneut einen deutlichen Rücksetzer. Nach Wochen des Aufschwungs kippt die Stimmung plötzlich wieder. Die Gründe liegen tiefer, als ein kurzer Blick auf den Chart vermuten lässt.
04.11.2025 - 11:27 Uhr
Bitcoin erlebt aktuell den stärksten Einbruch seit Jahren. Vor einem Monat notierte der Leitcoin noch bei etwa 126.000 US-Dollar und nun liegt der Kurs bei nur noch rund 104.000 US-Dollar und somit etwa 18 Prozent niedriger. Ein Rückschlag für Anleger, die auf einen „Uptober“ gesetzt hatten, denn historisch war der Oktober für Bitcoin meist ein starker Monat mit durchschnittlichen Zuwächsen von 20 Prozent. 2025 brachte jedoch ein Minus, zum ersten Mal seit sechs Jahren. Doch was steckt hinter dem plötzlichen Kursrutsch der Krypto-Leitwährung?