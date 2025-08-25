Ein massiver Wal-Verkauf, schwächelnde ETF-Zuflüsse und neue Unsicherheiten an den Märkten: Der Bitcoin steht zum Wochenbeginn unter Druck. Gründe für den Kursrutsch.
25.08.2025 - 15:18 Uhr
Der Bitcoin erlebt zum Wochenbeginn starke Kursverluste. Nach einem kurzen Zwischenhoch am Freitag, ausgelöst durch die Rede von US-Notenbankchef Jerome Powell, sackte die wichtigste Kryptowährung am Wochenende deutlich ab. Am Montagmittag notierte Bitcoin bei knapp 111.000 US-Dollar, rund 10 % unter dem Rekordhoch von über 124.000 US-Dollar, das Mitte August erreicht wurde.