Erst Höchststand, dann freier Fall. Der Bitcoin hat binnen weniger Wochen zehntausende Dollar an Wert verloren. Was Anleger jetzt nervös macht, zeigt sich in einem Markt voller Unsicherheit und überraschender Wendungen.
18.11.2025 - 09:11 Uhr
Der Bitcoin-Kurs hat innerhalb weniger Wochen massiv an Wert verloren. Von seinem Allzeithoch über 126.000 US-Dollar im Oktober 2025 ist die Kryptowährung in der Nacht zum Dienstag sogar unter die Marke von 90.000 Dollar gefallen. Das war zuletzt im April der Fall. Ein Minus von etwa 30 Prozent. Mit ihm brechen auch Ethereum und andere Coins ein. Die Euphorie ist verflogen und Unsicherheit dominiert den Markt. Was steckt hinter dem drastischen Preisverfall?