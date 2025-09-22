Der Bitcoin-Kurs notiert aktuell wieder unter 96.000 Euro. Innerhalb weniger Minuten ist die größte Kryptowährung der Welt heute Morgen deutlich unter Druck geraten. Aber was steckt hinter dem plötzlichen Rückgang?
22.09.2025 - 10:51 Uhr
Zum Wochenbeginn kam es zu stärkeren Kurseinbrüchen am Kryptomarkt. Bitcoin, Ethereum und weitere Coins verloren innerhalb weniger Minuten zwischen 2 und 7 Prozent. Klare Auslöser oder ein konkretes News-Event wurde bislang nicht identifiziert. Vielmehr deuten die Bewegungen auf technische Marktmechanismen und überhitzte Futures-Positionierungen hin.