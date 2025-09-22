Der Bitcoin-Kurs notiert aktuell wieder unter 96.000 Euro. Innerhalb weniger Minuten ist die größte Kryptowährung der Welt heute Morgen deutlich unter Druck geraten. Aber was steckt hinter dem plötzlichen Rückgang?

Matthias Kemter 22.09.2025 - 10:51 Uhr

Zum Wochenbeginn kam es zu stärkeren Kurseinbrüchen am Kryptomarkt. Bitcoin, Ethereum und weitere Coins verloren innerhalb weniger Minuten zwischen 2 und 7 Prozent. Klare Auslöser oder ein konkretes News-Event wurde bislang nicht identifiziert. Vielmehr deuten die Bewegungen auf technische Marktmechanismen und überhitzte Futures-Positionierungen hin.