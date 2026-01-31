Der Bitcoin-Kurs ist in den letzten Tagen stark gefallen und liegt zum Samstag aktuell bei 77.000 US-Dollar. Damit hat der Leitcoin innerhalb weniger Tage 13 Prozent seines Wertes eingebüßt. Was steckt hinter dem erneuten Einbruch?
31.01.2026 - 23:45 Uhr
Der Bitcoin befindet sich auch am Wochenende weiter im Abwärtstrend und hat wichtige Unterstützungsmarken durchbrochen. Nachdem die Kryptowährung unter die psychologisch wichtige Marke von 80.000 US-Dollar gefallen ist, verstärkte sich der Verkaufsdruck weiter. Die Gründe liegen in einer Abwärtsspirale.