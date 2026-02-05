Krypto-Anleger brauchen aktuell starke Nerven. Wieder ist der Kurs des Leitcoins Bitcoin um 7 Prozent gefallen. Was passiert ist.
05.02.2026 - 07:36 Uhr
Der Bitcoin hat zum Donnerstag erneut einen deutlichen Kursrückgang verzeichnet und notierte im Tief in den frühen Morgenstunden bei nur 70.100 US-Dollar, was einem Minus von 7 % im Vergleich zum Vortag entspricht. Damit ist der Kurs in den letzten 7 Tagen von knapp 90.000 US-Dollar um 20 Prozent gefallen. Doch was steckt hinter dem erneuten Einbruch der weltweit größten Kryptowährung?