Der Bitcoin hat zum Donnerstag erneut einen deutlichen Kursrückgang verzeichnet und notierte im Tief in den frühen Morgenstunden bei nur 70.100 US-Dollar, was einem Minus von 7 % im Vergleich zum Vortag entspricht. Damit ist der Kurs in den letzten 7 Tagen von knapp 90.000 US-Dollar um 20 Prozent gefallen. Doch was steckt hinter dem erneuten Einbruch der weltweit größten Kryptowährung?

Aussagen des US-Finanzministers belasten den Markt Ein zentraler Auslöser für den Kursrückgang war die Aussage von US-Finanzminister Scott Bessent, dass die Regierung keine Befugnis habe, Bitcoin oder andere Kryptowährungen zu stützen. Diese Bemerkung fiel während einer Anhörung vor dem House Financial Services Committee und sorgte für Verunsicherung unter den Anlegern. Die Aussicht, dass der Staat im Falle eines weiteren Preisverfalls nicht eingreifen würde, verstärkte den Verkaufsdruck.

Warnung vor einem möglichen „Death Spiral“

Zusätzlich heizte eine Warnung des bekannten Investors Michael Burry die negative Stimmung an. Burry, der durch seine Vorhersage der Finanzkrise 2008 bekannt wurde, äußerte die Befürchtung, dass ein anhaltender Preisverfall bei Bitcoin eine „Todesspirale“ auslösen könnte, die zu massiven Wertverlusten führen würde. Diese Einschätzung trug dazu bei, dass viele Anleger ihre Positionen verkauften, um weiteren Verlusten zuvorzukommen.

Technische Faktoren und Marktstimmung

Analysten sehen die Unterstützung für Bitcoin derzeit im Bereich von 73.000 US-Dollar. Der jüngste Rückgang unter diese Marke deutet darauf hin, dass die Marktstimmung weiterhin negativ ist. Viele Anleger sind derzeit nicht bereit, den Kursrückgang für Nachkäufe zu nutzen. Stattdessen konzentrieren sich die Marktteilnehmer auf die Reduzierung von Risiken und die Liquidation von Positionen.

Breitere Unsicherheiten im Kryptomarkt

Der Rückgang von Bitcoin spiegelt auch die allgemeine Schwäche des Kryptomarktes wieder. Seit Oktober befindet sich der Markt in einem Abwärtstrend, der durch großvolumige Verkäufe und erzwungene Liquidationen verstärkt wurde. Auch andere Kryptowährungen wie Ether (ETH) verzeichneten deutliche Verluste.

Fazit

Die Kombination aus politischen Aussagen, pessimistischen Prognosen und einer angespannten Marktstimmung hat Bitcoin erneut unter Druck gesetzt. Solange keine positiven Impulse den Markt erreichen, dürfte die Unsicherheit anhalten. Anleger sollten daher vorsichtig bleiben und die weitere Entwicklung genau beobachten.