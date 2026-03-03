Mit dem Angriff der USA und Israels stieg am Wochenende auch der Goldpreis stark an. Am Dienstag aber die Ernüchterung. Um über 200 US-Dollar sank der Kurs. Was dahinter steckt.

Am Dienstag verzeichnete der Goldpreis einen deutlichen Rückgang und fiel auf etwa 5.120 US-Dollar im bisherigen Tagestief. Der Fall war tief, da die Unze Gold am Samstag noch auf einer Rekordhöhe bei fast 5.500 Dollar notierte. Um über 7 Prozent ging es somit wieder bergab. Der Preisrückgang überrascht, da geopolitische Unsicherheiten, wie der anhaltende Konflikt zwischen den USA und dem Iran, normalerweise die Nachfrage nach Gold als sicheren Hafen stärken. Doch andere Faktoren scheinen den Markt stärker zu beeinflussen.

Starker US-Dollar belastet Gold Ein Hauptgrund für den Preisrückgang ist die Stärke des US-Dollars. Der US-Dollar-Index, der die Stärke des Dollars gegenüber einem Korb von sechs anderen Währungen misst, stieg über die Marke von 99 und erreichte den höchsten Stand seit über einem Monat. Ein stärkerer Dollar macht Gold für Käufer außerhalb der USA teurer, was die Nachfrage nach dem Edelmetall dämpft.

Treasury-Renditen, geopolitische Spannungen & Ölpreise

Zusätzlich zu einem stärkeren Dollar haben auch die Renditen von US-Staatsanleihen zugelegt. Die Rendite für 10-jährige Anleihen stieg in den letzten zwei Tagen um 17 Basispunkte. Höhere Renditen machen zinstragende Anlagen attraktiver und verringern die Attraktivität von Gold, das keine Zinsen abwirft. Obwohl die geopolitischen Spannungen im Nahen Osten, insbesondere der Konflikt zwischen den USA und dem Iran, die Märkte weiterhin beschäftigen, konnten sie den Goldpreis nicht stützen. Stattdessen haben die steigenden Ölpreise, die um 9 % zulegten, Inflationsängste geschürt.

Fazit

Der Goldpreis steht derzeit unter dem Einfluss mehrerer negativer Faktoren, darunter ein starker US-Dollar, steigende Treasury-Renditen und gedämpfte Erwartungen an Zinssenkungen der Fed. Trotz der geopolitischen Unsicherheiten scheint der Markt derzeit andere Prioritäten zu setzen, was den Goldpreis weiter unter Druck setzt.