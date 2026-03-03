Mit dem Angriff der USA und Israels stieg am Wochenende auch der Goldpreis stark an. Am Dienstag aber die Ernüchterung. Um über 200 US-Dollar sank der Kurs. Was dahinter steckt.
03.03.2026 - 14:26 Uhr
Am Dienstag verzeichnete der Goldpreis einen deutlichen Rückgang und fiel auf etwa 5.120 US-Dollar im bisherigen Tagestief. Der Fall war tief, da die Unze Gold am Samstag noch auf einer Rekordhöhe bei fast 5.500 Dollar notierte. Um über 7 Prozent ging es somit wieder bergab. Der Preisrückgang überrascht, da geopolitische Unsicherheiten, wie der anhaltende Konflikt zwischen den USA und dem Iran, normalerweise die Nachfrage nach Gold als sicheren Hafen stärken. Doch andere Faktoren scheinen den Markt stärker zu beeinflussen.