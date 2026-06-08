Am Goldmarkt hat sich die Stimmung abrupt eingetrübt. Warum die Nervosität wächst und weshalb die kommenden Tage besonders heikel werden, zeigt sich erst auf den zweiten Blick.
08.06.2026 - 12:00 Uhr
Der Goldpreis ist zum Wochenstart weiter gefallen und knüpft damit an den scharfen Rücksetzer vom Freitag an. Auslöser ist vor allem eine neue Kombination aus Zinsängsten, steigenden Anleiherenditen und einem festeren US-Dollar. Gleichzeitig wächst die Unsicherheit vor wichtigen Konjunktur- und Inflationsdaten aus den USA, die für den weiteren Kursverlauf entscheidend werden könnten.