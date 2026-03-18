Der Goldpreis ist am Mittwoch erneut unter die 5.000 Dollar-Marke gefallen. Trotz geopolitischer Spannungen und wirtschaftlicher Unsicherheiten bleibt die Nachfrage nach dem Edelmetall überraschend schwach. Doch was sind die Gründe für diesen Rückgang?
18.03.2026 - 13:10 Uhr
Zur Mitte der Handelswoche fiel der Goldpreis auf aktuell 4.930 US-Dollar und verlor damit über 2 % seines Wertes im Vergleich zum Vortag. Im 7-Tage-Vergleich beläuft sich der Rückgang auf 5 % und markiert damit einen deutlichen Bruch mit der 5.000-Dollar-Marke, die als wichtige psychologische Schwelle gilt. Analysten führen den Preisverfall auf mehrere Faktoren zurück, darunter ein starker US-Dollar und veränderte Erwartungen an die Zinspolitik der US-Notenbank.