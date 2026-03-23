Der Ölpreis ist am Montagmittag um 10 % gefallen. Was steckt hinter dem Rückgang? Eine politische Entscheidung inmitten des Iran-Konflikts hat die Märkte stark beeinflusst.
23.03.2026 - 13:55 Uhr
Nach einer Phase starker Preisanstiege aufgrund des Iran-Konflikts ist der Ölpreis (Brent) am Montagmittag plötzlich um 10 % gefallen und liegt nach seinem bisherigen Tagestief von rund 100 US-Dollar pro Barrel nun bei 103 USD. Dabei lag der Kurs zum Vormittag noch bei rund 114 Dollar. Die Märkte reagierten auf eine politische Entscheidung von US-Präsident Donald Trump, die eine kurzfristige Entspannung in der Region signalisiert. Doch die Lage bleibt angespannt.