Der Ölpreis ist am Montagmittag um 10 % gefallen. Was steckt hinter dem Rückgang? Eine politische Entscheidung inmitten des Iran-Konflikts hat die Märkte stark beeinflusst.

Nach einer Phase starker Preisanstiege aufgrund des Iran-Konflikts ist der Ölpreis (Brent) am Montagmittag plötzlich um 10 % gefallen und liegt nach seinem bisherigen Tagestief von rund 100 US-Dollar pro Barrel nun bei 103 USD. Dabei lag der Kurs zum Vormittag noch bei rund 114 Dollar. Die Märkte reagierten auf eine politische Entscheidung von US-Präsident Donald Trump, die eine kurzfristige Entspannung in der Region signalisiert. Doch die Lage bleibt angespannt.

Trumps Ankündigung sorgt für Entspannung US-Präsident Donald Trump hat angekündigt, dass die USA in den nächsten fünf Tagen keine Angriffe auf iranische Energieanlagen durchführen werden. Diese Entscheidung, die als Versuch der Deeskalation im Iran-Konflikt gewertet wird, hat die Märkte vorerst etwas beruhigt.

Die Bedeutung der Straße von Hormus

Ein zentraler Faktor im Konflikt ist die Straße von Hormus, durch die etwa 20 Prozent des weltweiten Ölhandels abgewickelt werden. In den vergangenen Wochen hatte der Iran die Meerenge faktisch blockiert, was zu einem massiven Anstieg der Ölpreise führte.

Unsicherheit bleibt bestehen

Trotz des aktuellen Preisrückgangs bleibt die Lage im Nahen Osten angespannt. Experten warnen, dass erneute Angriffe auf Energieanlagen den Ölpreis schnell wieder in die Höhe treiben könnten. Die Verlängerung des Ultimatums durch Trump ist zwar ein positives Signal, doch eine nachhaltige Lösung des Konflikts ist noch nicht in Sicht.