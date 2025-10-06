Der Ölpreis rutscht immer weiter ab, während Förderländer wie Saudi-Arabien und Russland die Produktion hochfahren. Was hinter dieser Entwicklung steckt, wirft neue Fragen auf.
Der zentrale Faktor für den Preisverfall ist die Förderpolitik der OPEC+, einem Bündnis aus wichtigen Ölstaaten wie Saudi-Arabien, Russland, dem Irak und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Trotz sinkender Preise hat die Gruppe beschlossen, ab November täglich 137.000 Barrel mehr auf den Markt zu bringen. Die Begründung: stabile Weltwirtschaftsaussichten und niedrige Lagerbestände.