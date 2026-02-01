Der Silberpreis hat am Freitag einen dramatischen Einbruch erlebt und ist in nur 24 Stunden um 35 Prozent gefallen. Was hinter dem Preisbeben steckt und wie es in den kommenden Tagen weitergehen könnte.
01.02.2026 - 15:19 Uhr
Nach einer beeindruckenden Rally, die den Silberpreis in nur einem Monat um fast 70 Prozent anstiegen ließ, kam am Freitag der große Knall. Vom neuen Allzeithoch bei knapp 121 US-Dollar ging es direkt innerhalb eines Tages wieder um 35 Prozent auf etwa 78 US-Dollar bergab. Anschließend pendelte sich der Silberkurs bei etwa 85 US-Dollar je Feinunze ins Wochenende ein. Der größte prozentuale Rückgang seit 1980.