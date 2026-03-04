Die Adidas-Aktie steht am Mittwoch stark unter Druck und hat seit Wochenbeginn bereits 12 Prozent an Wert verloren. Trotz positiver Umsatz- und Gewinnprognosen für die kommenden Jahre reagieren Anleger skeptisch. Doch was steckt hinter dem Kursrutsch?
04.03.2026 - 10:31 Uhr
Zur Mitte der Woche notiert die Adidas-Aktie bei knapp 136 Euro. Am Vortag lag der Kurs noch ganze 10 Euro höher. Seit Wochenbeginn ist das Papier mittlerweile um 12 Prozent gefallen. Die jüngsten Prognosen des Sportartikelherstellers konnten die Erwartungen der Anleger nicht erfüllen, was zu einem deutlichen Abverkauf führte. Zudem belasten externe Faktoren wie die Abkühlung des Sneaker-Booms die Stimmung.