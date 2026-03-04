Die Adidas-Aktie steht am Mittwoch stark unter Druck und hat seit Wochenbeginn bereits 12 Prozent an Wert verloren. Trotz positiver Umsatz- und Gewinnprognosen für die kommenden Jahre reagieren Anleger skeptisch. Doch was steckt hinter dem Kursrutsch?

Zur Mitte der Woche notiert die Adidas-Aktie bei knapp 136 Euro. Am Vortag lag der Kurs noch ganze 10 Euro höher. Seit Wochenbeginn ist das Papier mittlerweile um 12 Prozent gefallen. Die jüngsten Prognosen des Sportartikelherstellers konnten die Erwartungen der Anleger nicht erfüllen, was zu einem deutlichen Abverkauf führte. Zudem belasten externe Faktoren wie die Abkühlung des Sneaker-Booms die Stimmung.

Prognosen enttäuschen die Anleger Adidas hat für das laufende Jahr einen operativen Gewinn von 2,3 Milliarden Euro prognostiziert. Diese Zahl liegt jedoch deutlich unter den Analystenschätzungen von 2,69 Milliarden Euro. Obwohl das Unternehmen für die kommenden Jahre ein solides Umsatzwachstum im hohen einstelligen Prozentbereich erwartet, scheint die kurzfristige Perspektive die Anleger nicht zu überzeugen. Besonders die Belastungen durch ungünstige Wechselkurse und höhere Zölle in den USA drücken auf die Stimmung.

Schwäche im Sneaker-Markt

Grund für den Kursrückgang ist die Sorge um die Dynamik im Sneaker-Markt. Berichte deuten darauf hin, dass der weltweite Boom in diesem Segment an Schwung verliert. Dies könnte die Wachstumspläne von Adidas und anderen Sportartikelherstellern erheblich beeinträchtigen. Obwohl Adidas zuletzt mit Retro-Modellen wie Samba und Spezial Erfolge feierte, bleibt unklar, ob diese Nachfrage langfristig stabil bleibt.

Langfristige Perspektiven

Trotz der aktuellen Herausforderungen sieht sich Adidas langfristig gut aufgestellt. Das Unternehmen plant bis 2028 ein kontinuierliches Umsatzwachstum und höhere Kapitalrückflüsse in Form von Dividenden und Aktienrückkäufen. Auch die Fußball-Weltmeisterschaft in Nordamerika könnte kurzfristig für positive Impulse sorgen. Dennoch bleibt abzuwarten, ob diese Faktoren ausreichen, um das Vertrauen der Anleger zurückzugewinnen.