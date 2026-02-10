Die Allianz-Aktie steht am Dienstag unter Druck und verliert 2 % im Vergleich zum Vortag. Was steckt hinter diesem Rückgang?
10.02.2026 - 11:21 Uhr
Mit einem aktuellen Kurs von 380 Euro und einem Minus von 2 % reiht sich die Allianz-Aktie in die allgemeine Schwäche der Versicherungsbranche ein. Zum Beginn des Handelstages fiel das Papier bereits auf 376 Euro. Ein zentraler Grund für den Rückgang sind Sorgen vor der zunehmenden Konkurrenz durch KI-basierte Vertriebskanäle wie ChatGPT. Doch es gibt auch differenzierte Perspektiven auf die Auswirkungen dieser Entwicklung.