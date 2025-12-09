Die Aktie von Almonty Industries hat am Montag nachbörslich einen deutlichen Rückgang von fast 15 % verzeichnet. Anleger fragen sich, was hinter diesem Einbruch steckt und welche Auswirkungen dies auf die Zukunft des Unternehmens haben könnte.

Nach einer beeindruckenden Kursrallye in den letzten Wochen musste die Almonty-Aktie nun einen Rückschlag hinnehmen. Der Kurs fiel über Nacht von knapp 7 euro auf aktuell 6,01 Euro, was einem Rückgang von fast 15 % entspricht. Grund für den Einbruch ist die Ankündigung eines umfangreichen öffentlichen Aktienangebots, das bei Investoren für Unsicherheit sorgt.

Kapitalerhöhung belastet den Kurs Almonty Industries gab bekannt, 15 Millionen neue Aktien in den USA anzubieten, mit einer zusätzlichen Option für Konsortialbanken, weitere 2,25 Millionen Aktien zu erwerben. Diese Maßnahme führt zu einer Verwässerung der bestehenden Anteile, was den Kurs nachbörslich stark belastete. Während der reguläre Handel am Montag noch positiv verlief, drehte die Stimmung nach der Ankündigung ins Negative.

Ziel der Kapitalmaßnahme: Globale Expansion

Das Unternehmen plant, die durch das Aktienangebot generierten Mittel für ehrgeizige Expansionsprojekte einzusetzen. Dazu gehören die Erschließung des Gentung Browns Lake Wolfram-Projekts in den USA, der Ausbau der Panasqueira-Mine in Portugal und die Exploration des Sangdong Molybdän-Projekts in Südkorea. Diese Projekte sollen Almonty langfristig als führenden Wolfram-Produzenten positionieren.

Analysten bleiben optimistisch

Trotz des aktuellen Kursrückgangs sehen Analysten Potenzial in der langfristigen Strategie des Unternehmens. Die geplanten Investitionen könnten Almonty helfen, seine Marktposition zu stärken, insbesondere angesichts geopolitischer Spannungen, die die Nachfrage nach lokal produzierten Rohstoffen erhöht. Kursziele von bis zu 13,50 CAD unterstreichen das Vertrauen in die Zukunft des Unternehmens.

Fazit

Die Almonty-Aktie steht aktuell unter Druck, da Anleger die kurzfristigen Auswirkungen der Kapitalerhöhung bewerten. Langfristig könnte die Maßnahme jedoch die Grundlage für nachhaltiges Wachstum schaffen. Es bleibt abzuwarten, wie der Markt auf die Umsetzung der Expansionspläne reagiert.