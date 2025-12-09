Die Aktie von Almonty Industries hat am Montag nachbörslich einen deutlichen Rückgang von fast 15 % verzeichnet. Anleger fragen sich, was hinter diesem Einbruch steckt und welche Auswirkungen dies auf die Zukunft des Unternehmens haben könnte.
09.12.2025 - 08:04 Uhr
Nach einer beeindruckenden Kursrallye in den letzten Wochen musste die Almonty-Aktie nun einen Rückschlag hinnehmen. Der Kurs fiel über Nacht von knapp 7 euro auf aktuell 6,01 Euro, was einem Rückgang von fast 15 % entspricht. Grund für den Einbruch ist die Ankündigung eines umfangreichen öffentlichen Aktienangebots, das bei Investoren für Unsicherheit sorgt.