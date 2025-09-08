Die AMD-Aktie stürzt ab, trotz KI-Boom. Was steckt hinter dem Kursrutsch und welche Rolle spielen Konkurrenz und geopolitische Risiken?
08.09.2025 - 14:44 Uhr
Die Aktie von Advanced Micro Devices (AMD) erlebt derzeit einen deutlichen Rückschlag. Aktuell notiert das Papier bei etwa 129 Euro. Verglichen mit dem Vormonatshoch bei etwa 155 Euro sind das knapp 17 Prozent Kursverlust. Ein klares Signal, dass Anleger angesichts wachsender Konkurrenz und veränderter Marktbedingungen nervös geworden sind. Doch was steckt hinter dem Kursrutsch?