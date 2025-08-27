Die Aktie von Clara Technologies ist nach einem spektakulären Höhenflug deutlich unter Druck geraten. Nachdem das Papier Anfang Juli 2025 noch ein neues Hoch bei etwa 10 Euro erreicht hatte, befindet es sich inzwischen in einem klaren Abwärtstrend und liegt aktuell bei etwa 2 Euro. Anleger fragen sich, warum die Clara-Technologies-Aktie fällt.

1. Rückrudern beim Thema Quantencomputing Clara Technologies positioniert sich mit seiner App „Sales Buddi“ als Anbieter von KI-gestützten Vertriebslösungen. Anfang des Jahres sorgte die Vision, künftig auch Quantencomputing einzubinden, für enorme Kursfantasie. Der Börsenwert explodierte, doch die Euphorie kippte als das Unternehmen klarstellen musste, dass die Technologie derzeit nur auf klassischem Machine Learning basiert.

2. Kapitalerhöhung & Verwässerung der Aktionäre

Ein weiterer Grund für den Kursrutsch war die überraschende Kapitalmaßnahme im Juli. Clara Technologies brachte rund sechs Millionen neue Aktien samt Gratis-Optionsscheinen auf den Markt. Für Altaktionäre bedeutete das eine deutliche Verwässerung ihrer Anteile. Dass die Aktie trotz dieser Maßnahme zwischenzeitlich um über 80 Prozent zulegte, führte zu Spekulationen über Marktmanipulationen und sorgte für noch mehr Unsicherheit. In Anlegerforen war schnell von „Pump-and-Dump“ und auffälligen Social-Media-Kampagnen die Rede.

3. Nachrichtenflaute verstärkt Unsicherheit

Nach einer kurzen Welle von Pressemeldungen, etwa zur Partnerschaft mit dem australischen Marketingunternehmen Defiant Digital am 11. August, ist es still um Clara Technologies geworden. Fehlende Unternehmensnachrichten und unklare Kommunikation haben dazu geführt, dass der Markt vor allem von Gerüchten getrieben wird. Ohne klare Signale zur Umsatzentwicklung oder zu einem Termin für die nächsten Quartalszahlen fehlt es Anlegern an Orientierung. Die Folge: Innerhalb eines Monats hat die Aktie über 50 Prozent verloren. Am 26.08. schloss sie in Toronto bei 3,08 CAD (rund 1,91 Euro).