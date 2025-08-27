Erst gefeiert als KI-Wunder, jetzt im freien Fall: Die Clara Technologies Aktie erlebt einen dramatischen Absturz. Viele Anleger fragen sich, was dahintersteckt.
27.08.2025 - 08:25 Uhr
Die Aktie von Clara Technologies ist nach einem spektakulären Höhenflug deutlich unter Druck geraten. Nachdem das Papier Anfang Juli 2025 noch ein neues Hoch bei etwa 10 Euro erreicht hatte, befindet es sich inzwischen in einem klaren Abwärtstrend und liegt aktuell bei etwa 2 Euro. Anleger fragen sich, warum die Clara-Technologies-Aktie fällt.