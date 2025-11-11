D-Wave glänzt mit verdoppeltem Umsatz, Millionenauftrag aus Europa und Rekordliquidität und doch stürzt die Aktie ab. Was hinter dem scheinbar widersprüchlichen Kursverlauf steckt.
11.11.2025 - 11:26 Uhr
D-Wave Quantum hat im dritten Quartal 2025 außergewöhnlich starke Zahlen vorgelegt. Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr um satte 100 % auf 3,7 Millionen US-Dollar. Deutlich über den Erwartungen der Analysten. Auch der bereinigte Verlust je Aktie fiel mit -0,05 USD besser aus als prognostiziert (-0,07 USD). Besonders beeindruckend: Die Liquiditätsreserven explodierten von 29,3 auf 836,2 Millionen US-Dollar, ein Zuwachs von über 2.700 %. Dennoch verlor die Aktie allein in der ersten Novemberwoche rund 22 % an Wert.