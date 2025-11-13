Erst Rekordaufträge, dann der Absturz. Warum stürzt die DroneShield-Aktie trotz Boom-Meldungen um über 20 Prozent ab? Ein CEO-Verkauf sorgt für Misstrauen.
13.11.2025 - 08:45 Uhr
Trotz positiver Geschäftsentwicklung ist die DroneShield-Aktie in den letzten Tagen erneut massiv unter Druck geraten. Bereits Mitte Oktober schlug die Euphorie rund um den australischen Drohnenabwehr-Spezialisten plötzlich in Nervosität um. Die Aktie stürzte von rund 3,60 Euro auf etwa 2,60 Euro ab. Zum Monatsstart im November erfolgten neue Dämpfer, welche die Aktie auf rund 1,90 Euro absacken ließ. Zum heutigen Handelsstart dann der neue Rücksetzer um über 20 % auf rund 1,50 Euro. Die Hintergründe im Überblick: