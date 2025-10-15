Die Euphorie rund um den australischen Drohnenabwehr-Spezialisten schlägt plötzlich in Nervosität um: Trotz neuer Technologie, strategischer Aufträge und starkem Wachstum verliert die Aktie deutlich an Wert. Was dahinter steckt.
15.10.2025 - 18:32 Uhr
Die Aktie des australischen Drohnenabwehr-Spezialisten DroneShield befindet sich seit Tagen im Sinkflug. Binnen einer Woche ist das Papier kontinuierlich von rund 3,70 Euro auf aktuell etwa 2,85 Euro gefallen. Auch wenn der langfristige Aufwärtstrend noch komplett in Takt bleibt, hat das Papier dennoch somit etwa 22 bis 25 Prozent an Wert verloren und das trotz mehrerer positiver Unternehmensmeldungen. Was steckt hinter dem plötzlichen Kursrückgang und wie geht es jetzt weiter?