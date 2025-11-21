DroneShield galt als einer der großen Überflieger an der Börse, doch jetzt geht es rasant bergab. Was in den letzten Tagen passiert ist.
21.11.2025 - 12:58 Uhr
Die DroneShield-Aktie setzt ihre Talfahrt fort. Nach einem spektakulären Höhenflug bis Anfang Oktober steht das Papier nun massiv unter Druck. Rücktritte im Management, millionenschwere Insiderverkäufe und ein kommunikatives Missverständnis haben eine Vertrauenskrise ausgelöst. Zuletzt kamen Short-Seller und eine kurzfristig abgesagte Investorenkonferenz hinzu. Die Folge: Ein dramatischer Kursverfall. Ein Überblick.