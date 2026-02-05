Die DroneShield-Aktie hat zum Donnerstag einen deutlichen Kursrückgang von 11 Prozent verzeichnet. Doch was steckt dahinter?
05.02.2026 - 12:21 Uhr
Nach einer beeindruckenden Kursrally in den letzten Monaten erlebt die DroneShield-Aktie nun einen empfindlichen Rückschlag. Der Kurs fiel zum Donnerstag von etwa 2,11 Euro um 11 % auf 1,86 Euro im Vormittagstief und nähert sich damit einer wichtigen Unterstützungsmarke. Aktuell liegt das Papier bei 1,94 Euro. In der 48-Stunden-Sicht fällt der Fall noch deutlicher aus. Ganze 18 Prozent ging es seit dem bergab.