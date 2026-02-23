Die DroneShield-Aktie steht erneut unter Druck und hat zum Wochenbeginn knapp 7 % ihres Wertes im Vergleich zur Vorwoche eingebüßt. Was hinter dem Rückgang steckt.
23.02.2026 - 10:20 Uhr
Mit einem aktuellen Kurs von 1,86 Euro und einem Wochenverlust von 7 Prozent setzt sich die Schwäche der DroneShield-Aktie fort. Besonders die jüngste Maßnahme zur Notierung neuer Stammaktien trifft auf einen ohnehin angespannten Markt. Anleger reagieren empfindlich auf jede Veränderung der Kapitalstruktur, auch wenn diese formal nur technischer Natur ist.