Die DroneShield-Aktie startete mit Rückenwind in den November, doch nur wenige Tage später folgte der jähe Absturz. Was dahinter steckt.
06.11.2025 - 11:42 Uhr
Trotz positiver Geschäftsentwicklung ist die DroneShield-Aktie in den letzten Tagen erneut massiv unter Druck geraten. Bereits zum Monatsbeginn schlug die Euphorie rund um den australischen Drohnenabwehr-Spezialisten plötzlich in Nervosität um. Die Aktie stürzte von rund 3,60 Euro auf etwa 2,60 Euro. Nun der erfolgte ein erneuter Dämpfer, der die Aktie auf aktuell rund 2 Euro absacken ließ. Die Hintergründe im Überblick: