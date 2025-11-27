Die DroneShield-Aktie hat in den letzten Tagen die Gewinne des Wochenbeginns verloren. Trotz zuletzt auch positiver Nachrichten bleibt das Vertrauen der Anleger angeschlagen.
27.11.2025 - 10:38 Uhr
Nach einer kurzen Erholungsphase zum Beginn der Handelswoche ist die DroneShield-Aktie seit gestern wieder auf Talfahrt. Der Kurs fiel heute am Morgen um über 9 % und notiert aktuell bei 1,09 Euro. Bereits gestern sank der Kurs um über 6 %. Die Gründe für diesen Rückgang zeigen, dass das Unternehmen weiterhin mit erheblichen Herausforderungen zu kämpfen hat.