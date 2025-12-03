Die Eutelsat-Aktie verzeichnet zur Wochenmitte einen deutlichen Rückgang und erreicht ein neues 9-Monat-Tief. Doch was steckt hinter diesem Kursverlust?
Es ist nicht einmal eine Woche her, als das Eutelsat-Papier Federn gelassen hat. Um rund 30 Prozent fiel der Kurs von rund 3,20 Euro auf 2,15 Euro. Grund war der Beschluss einer Kapitalerhöhung, um die finanzielle Basis des Unternehmens zu stärken und strategische Projekte wie die Integration von OneWeb voranzutreiben. Die noch laufende Maßnahme führt allerdings auch zu einer Verwässerung der Altaktionäre und kam nicht gut an. Das und der intensive Wettbewerb im Satellitenkommunikationsmarkt, insbesondere mit Anbietern wie Starlink drückten den Kurs stark.