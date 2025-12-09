Die Evotec-Aktie steht heute massiv unter Druck und verzeichnet einen deutlichen Kursrückgang. Was steckt hinter diesem Einbruch, und welche Faktoren belasten den Kurs des Hamburger Wirkstoffforschers?
Am heutigen Dienstag fällt die Evotec-Aktie um über 10 % auf knapp 4,90 Euro. Der Fall ist tief, da das Papier den Vorabend noch mit einem Kurs von 5,50 Euro geschlossen hat. Aktuell liegt der Kurs bei 5,10 Euro und markiert damit ein neues Mehrjahrestief. Der Kursrutsch folgt auf eine bedeutende Aktienplatzierung durch Novo Holdings, einen der größten Anteilseigner des Unternehmens. Diese Entwicklung hat das Vertrauen der Anleger erschüttert und die ohnehin angespannte charttechnische Lage weiter verschärft.